Светлана Ромашина: Колесниченко создала себе два разных образа

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина прокомментировала выступление Светланы Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Света сделала свою программу хорошо, лучше, ярче, чем в квалификации. Если вспоминать трех последних солисток, то мы все очень разные. Наташа Ищенко - лиричная, воздушная, я - более взрывная, озорная. А у Светы два разных образа. Она предстала в Будапеште в образе лирика-классика и в таком взрывном соло как сегодня.

Особой интриги не было, мы просчитали заранее, что на два балла лучше Она не сможет сделать свою программу в финале», - приводит слова Ромашиной «Р-Спорт».

Напомним, Колесниченко в сольных программах завоевала два золота на чемпионате мира в Венгрии - в технической и произвольной.