Ману Жинобили продолжит играть за «Сан-Антонио» в сезоне-2017/18
Источник: «Советский спорт»Комментарии
39-летний аргентинский защитник Ману Жинобили подпишет новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Сперс».
Следующий сезон для Жинобили уже шестнадцатым в составе «Шпор» . За годы выступлений в «Сан-Антонио» аргентинец четырежды выигрывал титул чемпиона НБА.
🇦🇷Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40— Manu Ginobili (@manuginobili) 19 июля 2017 г.
🇺🇸Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40
В прошедшем регулярном чемпионате Жинобили провел 69 матчей, собирая коллекцию из 7,5 очка, 2,7 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.
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