Ману Жинобили продолжит играть за «Сан-Антонио» в сезоне-2017/18

39-летний аргентинский защитник Ману Жинобили подпишет новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Сперс».

Следующий сезон для Жинобили уже шестнадцатым в составе «Шпор» . За годы выступлений в «Сан-Антонио» аргентинец четырежды выигрывал титул чемпиона НБА.

🇦🇷Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40

🇺🇸Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40