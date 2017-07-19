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Лаура Дальмайер: Не считаю нынешнюю систему антидопинга эффективной

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер призвала к ужесточению антидопинговых мер в мировом спорте.

- Те спортсмены, кто был уличен в систематическом применении допинга, и те, кто этому покровительствует, не должны жаловаться на то, что они могут быть дисквалифицированы пожизненно.

Претенденты на участие в международных соревнованиях должны в любое время быть доступны для допинг-контроля. При этом я не считаю нынешнюю антидопинговую систему эффективной. В ней недостаточно используются современные технологии, - заявила Дальмайер.

Напомним, на чемпионате мира-2017 Лаура Дальмайер завоевала пять золотых и одну серебряную медаль. Также в прошедшем сезоне немецкая биатлонистка впервые в карьере выиграла Большой хрустальный глобус. 

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