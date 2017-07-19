Бернардески может сегодня перейти в «Ювентус»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Полузащитник «Фиорентины»
Федерико Бернардески уже сегодня может стать игроком «Ювентуса». Об этом
сообщают итальянские СМИ.
Как информирует сайт
итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит 40
миллионов евро. Бернадерски будет играть за «Юве» под десятым номером.
В прошедшем сезоне
23-летний Федерико Бернардески провел 42 матча за «Фиорентину» и забил 14 мячей
при пяти голевых передачах.
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