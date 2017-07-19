Валерия Ермакова: Вода была хорошей, только соперницы мешали
Источник: «Весь спорт»Комментарии
Россиянка Валерия Ермакова прокомментировала свое
выступление в плавании на открытой воде на
«Если честно, я даже пока не видела, какой приплыла. Пока не могу оценить результат. Гонка была очень тяжелая, скорости безумно высокие. Нам еще работать и работать. Условия для заплыва были хорошие, вода замечательная – вот только соперницы мешали… Теперь буду готовиться к старту на 25 км», — приводит слова Ермаковой «Весь спорт».
Добавим, что Ермакова приплыла к финишу 14-й.
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