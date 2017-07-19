Валерия Ермакова: Вода была хорошей, только соперницы мешали

Россиянка Валерия Ермакова прокомментировала свое выступление в плавании на открытой воде на 5 км в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Если честно, я даже пока не видела, какой приплыла. Пока не могу оценить результат. Гонка была очень тяжелая, скорости безумно высокие. Нам еще работать и работать. Условия для заплыва были хорошие, вода замечательная – вот только соперницы мешали… Теперь буду готовиться к старту на 25 км», — приводит слова Ермаковой «Весь спорт».

Добавим, что Ермакова приплыла к финишу 14-й.