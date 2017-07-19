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Мария Новикова: Не знаю, почему так отстала

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Россиянка Мария Новикова прокомментировала свое выступление в плавании на открытой воде на 5 км в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Как-то сразу со старта не задалось, тяжело было. Не поняла, почему так случилось, почему начала так сильно отставать. Наверное, испугалась. Это мой дебютный чемпионат мира. Никогда столько людей на старте не видела. Очень не хватало личного тренера Владимира Захарова. Мне ещё предстоит выступать в командной гонке, надеюсь, там смогу реабилитироваться», — приводит слова Новиковой «Весь спорт».

Добавим, что Новикова приплыла к финишу 35-й.

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