Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»
Источник: Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии
Бывший нападающий «Зенита»
и сборной России Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве
эксперта и аналитика, сообщает официальный сайт канала.
Ранее Кержаков был назначен на должность координатора команд
Академии «Зенита».
Напомним, Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и
с 2010 по 2017 год. В составе петербургского клуба он провел 289 матчей в
чемпионатах России и забил 120 голов.
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