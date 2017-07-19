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Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика, сообщает официальный сайт канала.

Ранее Кержаков был назначен на должность координатора команд Академии «Зенита».

Напомним, Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. В составе петербургского клуба он провел 289 матчей в чемпионатах России и забил 120 голов.

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