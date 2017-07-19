Жозе Моуринью: Я готов отработать в «Манчестер Юнайтед» следующие 15 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» готов отработать с командой длительное время.

- Я готов следующие 15 лет возглавлять «Манчестер Юнайтед», хотя должен признать, что это будет очень сложно из-за постоянного давления на нас и критику нашей работы.

Этот клуб был на протяжении стольких лет клубом сэра Алекса Фергюсона. Люди привыкли к этому и понимали великие последствия этой стабильности. Я подхожу ко второму году своей работы в клубе и надеюсь дать организации ту стабильность, которая ей требуется, - заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью сменил Луи ван Гала на посту главного тренера «МЮ» летом 2016 года. Португальский специалист подписал с клубом контракт на три года.

