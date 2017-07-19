Жозе Моуринью: Я готов отработать в «Манчестер Юнайтед» следующие 15 лет
Источник: ESPNКомментарии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» готов отработать с командой длительное время.
- Я готов следующие 15 лет возглавлять «Манчестер Юнайтед», хотя должен признать, что это будет очень сложно из-за постоянного давления на нас и критику нашей работы.
Этот клуб был на протяжении стольких лет клубом сэра Алекса Фергюсона. Люди привыкли к этому и понимали великие последствия этой стабильности. Я подхожу ко второму году своей работы в клубе и надеюсь дать организации ту стабильность, которая ей требуется, - заявил Моуринью.
Напомним, Жозе Моуринью сменил Луи ван Гала на посту главного тренера «МЮ» летом 2016 года. Португальский специалист подписал с клубом контракт на три года.
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