Евгений Ловчев: Для спартаковских легионеров «Динамо» - команда первой лиги. Они не понимают, что это большое дерби.

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Динамо» - «Спартак».

- Спартаковцы вышли под впечатлением от победы в Суперкубке и 120 минут упорной борьбы. И еще надо учесть, что для нашего поколения матч с «Динамо» был главным дерби. А для спартаковских легионеров «Динамо» - это команда, вышедшая из первой лиги. Они совершенно не понимают, что это дерби с большой историей.

Игра 1-го тура РФПЛ «Динамо» - «Спартак» прошла вчера на стадионе в Химках и завершилась вничью 2:2.