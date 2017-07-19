«Лестер» по пенальти обыграл «Вест Бромвич» и вышел в финал Premier League Asia Trophy
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала турнира Premier League Asia Trophy в Гонконге между «Лестером» и «Вест Бромвичем» завершился победой «Лестера» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.
На десятой
минуте Джей Родригес вывел «Вест Бром» вперед. На 24-й минуте сравнял результат
Рияд Марез. В серии пенальти точнее оказался «Лестер» - 7:6.
Во втором
полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».
Premier League
Asia Trophy
1/2 финала
«Лестер» - «Вест
Бромвич» - 1:1. По пенальти – 7:6
Голы: Марез,
24, - Родригес, 10.
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