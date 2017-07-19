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«Лестер» по пенальти обыграл «Вест Бромвич» и вышел в финал Premier League Asia Trophy

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира Premier League Asia Trophy в Гонконге между «Лестером» и «Вест Бромвичем» завершился победой «Лестера» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.

На десятой минуте Джей Родригес вывел «Вест Бром» вперед. На 24-й минуте сравнял результат Рияд Марез. В серии пенальти точнее оказался «Лестер» - 7:6.

Во втором полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

Premier League Asia Trophy

1/2 финала

«Лестер» - «Вест Бромвич» - 1:1. По пенальти – 7:6

Голы: Марез, 24, - Родригес, 10.

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