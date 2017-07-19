Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летом

Источник:  BildКомментарии

По информации Bild, сразу несколько европейских грандов интересуются форвардом «Баварии» Томасом Мюллером. 

Нападающий находится в зоне интересов сразу нескольких команд. В частности, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и туринский «Ювентус».

В то же время, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что клуб не намерен продавать Мюллера.

В прошедшем сезоне Томас Мюллер потерял место в стартовом составе «Баварии». Немецкие обозреватели полагают, что позиции игрока в команде Карло Анчелотти могут стать еще более зыбкими после прихода в клуб Хамеса Родригеса. 



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Мануэль Нойер стал новым капитаном «Баварии»Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назначен новым капитаном мюнхенской «Баварии».Мората не станет игроком «Милана», форвард близок к переходу в «Челси»Переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты в «Милан» сорвался. Об этом сообщают итальянские СМИ.Бернардески может сегодня перейти в «Ювентус»Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески уже сегодня может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Бавария» – «Арсенал». ОнлайнВ матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с лондонским «Арсеналом».Громов покинул «Крылья Советов» и тренируется с «Ворсклой»Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов покинул команду. Теперь он может вернуться в полтавскую «Ворсклу».Де Шильо прибыл на медосмотр в «Ювентус»Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо прибыл на медосмотр в «Ювентус». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Стюарт сменит «Ливерпуль» на «Халл» СлуцкогоПолузащитник «Ливерпуля» Кевин Стюарт станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщают британские СМИ.«Рома» ведет переговоры с ТоляномЗащитник «Хоффенхайма» Джереми Толян может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезонуНападающий «Барселоны» Неймар дал понять, что не собирается покидать команду. Ранее сообщалось, что он может стать игроком «ПСЖ».«Манчестер Сити» – главный претендент на защитника «Реала» ДанилоЗащитник мадридского «Реала» Данило может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает сайт итальянского защитника Джанлуки Ди Марцио.«Интер» хочет арендовать Марсьяля у «МЮ»Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Милан» предлагает за Морату 75 миллионов евро«Милан» продолжает попытки подписать форварда мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом сообщают испанские СМИ.Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Спорт FM» со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом» о подписании контракта.Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаюКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Рубина» Максима Канунникова.«Халл» Слуцкого близок к подписанию контракта с экс-нападающим «МЮ»29-летний нападающий Фрэйзер Кэмпбелл станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщает Sky Sports.Рыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезонуРыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезону«ССФ» исследует, как работают на трансферном рынке ведущие клубы европейских топ-чемпионатов, и оценивает их перспективы в новом сезоне.Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.
Футбол
Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летом
Футбол
Евгений Ловчев: Для спартаковских легионеров «Динамо» – команда первой лиги. Они не понимают, что это большое дерби
Футбол
Жозе Моуринью: Я готов отработать в «Манчестер Юнайтед» следующие 15 лет
Футбол
Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы