Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летом

По информации Bild, сразу несколько европейских грандов интересуются форвардом «Баварии» Томасом Мюллером.

Нападающий находится в зоне интересов сразу нескольких команд. В частности, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и туринский «Ювентус».

В то же время, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что клуб не намерен продавать Мюллера.

В прошедшем сезоне Томас Мюллер потерял место в стартовом составе «Баварии». Немецкие обозреватели полагают, что позиции игрока в команде Карло Анчелотти могут стать еще более зыбкими после прихода в клуб Хамеса Родригеса.









