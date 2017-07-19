Ильгар Мамедов: Егорян выступит в личном турнире ЧМ

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Президент ФФР: Егорян, вероятно, выступит на чемпионате мира Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил, что олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян, вероятно, выступит на чемпионате мира в Германии.

Ильгар Мамедов: Участие Егорян в командных соревнованиях определится через два-три дня Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал вопрос участия двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян в чемпионате Европы.

Егорян из-за травмы не выступит в личном турнире на чемпионате Европы Чемпионка Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян из-за травмы не будет участвовать в личном турнире на чемпионате Европы, который откроется 12 июня в Тбилиси, сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Яна Егорян из-за травмы может пропустить чемпионат Европы по фехтованию Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал о том, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из-за перелома пальца может не поехать на чемпионат Европы.

Егорян стала третьей на этапе КМ в Тунисе Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в Тунисе.

Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию Российская саблистка Яна Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который проходит в Афинах (Греция).

Яна Егорян: Гаишники останавливали – брали автографы По мнению экспертов именно Яна – лучшая спортсменка уходящего Года Огненной Обезьяны.

Егорян выиграла этап Гран-при в Канкуне Двукратная олимпийская чемпионка, россиянка Яна Егорян победила в соревнованиях саблисток на этапе Гран-при по фехтованию в мексиканском Канкуне.

Мама Яны Егорян: Для Яны семья всегда стояла на первом месте Мама олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян Марина прокомментировала признание дочери спортсменкой года в России.

Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»… Сегодня в Москве Минспорта России наградило лауреатов уходящего года в области физической культуры и спорта.

Мустафина, Мамун и Егорян претендуют на звание спортсменки года Гимнастки Алия Мустафина и Маргарита Мамун, а также фехтовальщица Яна Егорян претендуют на премию лучшей спортсменки в рамках церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.

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Яна Егорян: Поздравляю всех с началом учебного года Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в фехтовании на саблях Яна Егорян поздравила всех с началом учебного года.

Егорян запустила флешмоб в поддержку российских паралимпийцев Двукратная олимпийская чемпионка ОИ-2016 в фехтовании Яна Егорян поддержала российских паралимпийцев после того, как CAS оставил в силе решение не допустить спортсменов из РФ до Игр в Рио-де-Жанейро.

Яна Егорян: Половина sms – предложения руки и сердца Еще в Рио двукратная чемпионка по сабле пообещала, что, вернувшись в Москву, первым делом приедет в «Советский спорт». И обещание сдержала.

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Екатерина Дьяченко: Конечно, сложно смотреть со стороны. Ты можешь помочь только советом, криком, своими эмоциями Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Екатерина Дьяченко поделилась впечатлениями от победы на Играх в Рио.

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Яна Егорян: У меня тут на арене в Бразилии украли кошелек. Надеюсь, его вернут! Только Яна Егорян в сборной России привезет две золотые медали из Рио. С ней поговорил обозреватель Sovsport.ru.