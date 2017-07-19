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Ильгар Мамедов: Егорян выступит в личном турнире ЧМ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов  заявил, что саблистка Яна Егорян выступит на чемпионате мира в Лейпциге.

«Яна выступит в личных соревнованиях. Сделаем страховку с соседним пальцем. Не думаю, что будем начинать сразу с обезболивающих уколов. Если начнет болеть, сделаем только тогда. Потренировалась она нормально, продуктивно. Надеюсь, все с ней будет хорошо», — приводит слова Мамедова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Егорян пропустит соревнования из-за перелома пальца.

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