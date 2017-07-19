Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абель Санчес: Головкин – учитель для Гассиева и других молодых боксеров

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский тренер Абель Санчес рассказал о том, как ему удается параллельно работать с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым. 

- Как я буду совмещать работу с Головкиным и Гассиевым? Да я и так работаю круглосуточно. Единственное, мне придется на неделю оставить Мурата на попечение своего помощника. А так у нас вся подготовка расписана по часам - по два часа на Мурата и Геннадия. Они оба панчеры и физически мне нелегко работать с ними на лапах, но пока я справлюсь. Я понимаю, что каждый тренер в мире мечтает, чтобы в его команде были такие бойцы, и в этот момент о боли словно забываешь.

Геннадий - больше, чем боец. Он - учитель, особенно для молодых парней, как Гассиев. Он рассказывает парням о том, как контролировать ход поединка, что предпринять в каждом конкретном эпизоде.

Мурату же 23, он словно губка впитывает слова Головкина. Он еще молод, ему многому предстоит научится. Он не смог закончить досрочно поединок против Лебедева, когда выпал был шанс. Но теперь он знает, что делать в таких случаях. И если в поединке с Влодарчиком выпадет шанс закончить бой досрочно - Мурат это сделает, - рассказал Санчес в интервью изданию RingPolska.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин 16 сентября сразится в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом.

А чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев будущей осенью в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской ассоциации встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Абель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерии

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мурат Гассиев: Сейчас меня ждут лучшие бойцы первого тяжелого веса. Лебедева среди них нетЧемпион мира в первом тяжелом веса по версии IBF россиянин Мурат Гассиев не планирует проводить повторный поединок с Денисом Лебедевым.Марко Антонио Баррера: Канело Альварес победит Головкина решением судей (видео)Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился ожиданиями от предстоящего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.Деметриус Джонсон обошел Макгрегора, Головкина и Уорда, получив награду ESPYАмериканский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY, учрежденной спортивным телеканалом ESPN.Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путейЭкс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Влодарчик высоко оценил своего будущего оппонента по четвертьфиналу WBSS Мурата Гассиева.Мурат Гассиев: Влодарчик – тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другиеМурат Гассиев: Влодарчик – тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другиеВ ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пятьТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.Мурат Гассиев: Уверен в своих силах и в победе над ВлодарчикомЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев прокомментировал итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии.Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе (Опрос)Сегодня в Монако состоялся драфт четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без ЛебедеваНепримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без ЛебедеваВ ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как в боксе возникла своя Лига чемпионовКому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как в боксе возникла своя Лига чемпионов«Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерииГассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерииСегодня в Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.Абель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииАбель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииИзвестный американский тренер рассказывает о скандальном бое Шафиков - Истер, Всемирной боксерской суперсерии и Геннадии Головкине.Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.Денис Лебедев: Реванш с Гассиевым маловероятенРоссийский боксер Денис Лебедев прокомментировал возможность проведения реванша с соотечественником Муратом Гассиевым.Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалАндре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPNСауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаутМексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.Абель Санчес: Головкин победит Альвареса по очкам или нокаутирует его в конце бояТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах КанелоЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал о противостоянии средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Футбол
Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летом
Футбол
Евгений Ловчев: Для спартаковских легионеров «Динамо» – команда первой лиги. Они не понимают, что это большое дерби
Футбол
Жозе Моуринью: Я готов отработать в «Манчестер Юнайтед» следующие 15 лет
Футбол
Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»
все новости
Мурат Гассиев
Мурат Гассиеввсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Абель Санчес
Абель Санчесвсе новости