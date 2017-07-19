Абель Санчес: Головкин – учитель для Гассиева и других молодых боксеров

Американский тренер Абель Санчес рассказал о том, как ему удается параллельно работать с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым.

- Как я буду совмещать работу с Головкиным и Гассиевым? Да я и так работаю круглосуточно. Единственное, мне придется на неделю оставить Мурата на попечение своего помощника. А так у нас вся подготовка расписана по часам - по два часа на Мурата и Геннадия. Они оба панчеры и физически мне нелегко работать с ними на лапах, но пока я справлюсь. Я понимаю, что каждый тренер в мире мечтает, чтобы в его команде были такие бойцы, и в этот момент о боли словно забываешь.

Геннадий - больше, чем боец. Он - учитель, особенно для молодых парней, как Гассиев. Он рассказывает парням о том, как контролировать ход поединка, что предпринять в каждом конкретном эпизоде.

Мурату же 23, он словно губка впитывает слова Головкина. Он еще молод, ему многому предстоит научится. Он не смог закончить досрочно поединок против Лебедева, когда выпал был шанс. Но теперь он знает, что делать в таких случаях. И если в поединке с Влодарчиком выпадет шанс закончить бой досрочно - Мурат это сделает, - рассказал Санчес в интервью изданию RingPolska.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин 16 сентября сразится в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом.

А чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев будущей осенью в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской ассоциации встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком.