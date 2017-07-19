Мората не станет игроком «Милана», форвард близок к переходу в «Челси»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Переход форварда
мадридского «Реала» Альваро Мораты в «Милан» сорвался. Об этом сообщают
итальянские СМИ.
Как информирует Sky Sport Italia, форвард мог перейти в «Милан»,
но стороны не сошлись в сумме трансфера. Ранее сообщалось, что «Милан»
предлагал за игрока 75 миллионов евро без учета бонусов, а «Реал» хотел
получить 90 миллионов.
Также сообщается, что теперь Альваро близок к переходу в «Челси». Вероятнее всего, именно в этом клубе он продолжит карьеру. В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически