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Мората не станет игроком «Милана», форвард близок к переходу в «Челси»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты в «Милан» сорвался. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, форвард мог перейти в «Милан», но стороны не сошлись в сумме трансфера. Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал за игрока 75 миллионов евро без учета бонусов, а «Реал» хотел получить 90 миллионов.

Также сообщается, что теперь Альваро близок к переходу в «Челси». Вероятнее всего, именно в этом клубе он продолжит карьеру. В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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