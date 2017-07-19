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Мануэль Нойер стал новым капитаном «Баварии»

Источник:  KickerКомментарии

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назначен новым капитаном мюнхенской «Баварии». 

- Мануэль - единственный человек, кто в настоящее время достоин принять капитанскую повязку у Филиппа Лама, - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. 

Напомним, многолетний капитан «Баварии» Филипп Лам завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17. 

Отметим, что в данный момент Нойер также является капитаном сборной Германии. В его отсутствие на Кубке конфедераций-2017 повязку «бундесманншафт» носил полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер.


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