Джефферсон Фарфан: Матч с «Арсеналом» был сложным, но главное – победа
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в первом туре РФПЛ.
«Это был непростой матч, но главное, что «Локомотив» набрал три очка. Тяжело было играть после матча за Суперкубок. Теперь готовимся к следующей игре через два дня. Это очень важный матч», — написал Фарфан в своем инстаграме.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция