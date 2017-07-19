Сергей Паршивлюк: Уверен, что в этом сезоне «Ростов» будет боевой командой

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал об адаптации донской команде.

- Я всегда чувствовал контракт с местными болельщиками. Даже когда приезжал в Ростов-на-Дону в составе других команд. С такими фанатами у «Ростова» все будет хорошо.

- Матч с «Уралом» вы пропустили. Когда сможете выйти на поле?

- Впереди контрольное обследование, которое все покажет. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.

- Вам нравится то, что сейчас происходит в «Ростове»?

- Да, мне все нравится. Сам клуб, ребята, тренеры, болельщики. Все супер. От всего получаю удовольствие. Уверен, что «Ростов» в этом сезоне будет боевой командой, - сказал Паршивлюк после презентации новичков желто-синих.