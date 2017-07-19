Мурат Гассиев: Сейчас меня ждут лучшие бойцы первого тяжелого веса. Лебедева среди них нет

Чемпион мира в первом тяжелом веса по версии IBF россиянин Мурат Гассиев не планирует проводить повторный поединок с Денисом Лебедевым.

- Зачем говорить о прошлом, ведь оно уже ушло. Сейчас меня ждут лучшие бойцы первого тяжелого веса, а Дениса среди них нет. Значит реванша не будет, моя команда не видела в этом смысла. Денис сам выбрал другой путь, он отличный парень и классный боксер, - цитирует Гассиева агентство ТАСС.

Напомним, Мурат Гассиев будущей осенью в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской ассоциации встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

3 декабря прошлого года он победил по очкам Дениса Лебедева в Москве и отобрал у него чемпионский пояс IBF.

Лебедев не вошел в число участников WBSS.





