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«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал» на предсезонном турнире в Шанхае переиграл «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

Матч проводился в рамках Международного Кубка чемпионов.

В стартовом составе мюнхенцев на игру вышел новичок команды - полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, взятый в аренду на два года у мадридского «Реала».

Уже на 10-й минуте Роберт Левандовски открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Вскоре забитым мячом отметился еще один новобранец «Баварии» Корентен Толиссо, но гол не был засчитан.

Во втором тайме как Арсен Венгер, так и Карло Анчелотти выпустили на поле множество резервистов, но счет на табло не менялся до компенсированного времени.

На 94-й минуте Алекс Айвоби успешно завершил контратаку «канониров». А в последующей серии пенальти точнее были футболисты «Арсенала».

Матч

Бавария - Арсенал - 1:1 (1:0)

Голы

Левандовски 10 (1:0 - пен.). Айвоби 90 (1:1).

Состав

Бавария: Штарке, Бернат, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Родригес, Толиссо, Рибери, Мюллер, Левандовски

Арсенал: Чех (Мартинес, 71), Колашинац, Монреаль, Джака (Рэмзи, 62), Озил, Бьелик, Мэйтленд-Найлс, Эль-Ненни, Коклен, Уэлбек, Ляказетт (Айвоби, 46)

Предупреждения:

Мартинес, 23 - Коклен, 20; Эль-Ненни, 58

Место и дата

19 июля 14:30, Shanghai Stadium, Текстовая трансляция

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