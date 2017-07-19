«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов

«Арсенал» на предсезонном турнире в Шанхае переиграл «Баварию» в серии послематчевых пенальти.



Матч проводился в рамках Международного Кубка чемпионов.

В стартовом составе мюнхенцев на игру вышел новичок команды - полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, взятый в аренду на два года у мадридского «Реала».

Уже на 10-й минуте Роберт Левандовски открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Вскоре забитым мячом отметился еще один новобранец «Баварии» Корентен Толиссо, но гол не был засчитан.

Во втором тайме как Арсен Венгер, так и Карло Анчелотти выпустили на поле множество резервистов, но счет на табло не менялся до компенсированного времени.

На 94-й минуте Алекс Айвоби успешно завершил контратаку «канониров». А в последующей серии пенальти точнее были футболисты «Арсенала».

