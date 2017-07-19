«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов
«Арсенал» на предсезонном турнире в Шанхае переиграл «Баварию» в серии послематчевых пенальти.
Матч проводился в рамках Международного Кубка чемпионов.
В стартовом составе мюнхенцев на игру вышел новичок команды - полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, взятый в аренду на два года у мадридского «Реала».
TOR! Unsere Nummer 9️⃣ bringt uns in der 9️⃣. Minute vom Punkt in Führung! #FCBARS 1-0 @lewy_official #AudiFCBTour pic.twitter.com/qf0V20Rsj7— FC Bayern München (@FCBayern) 19 июля 2017 г.
Уже на 10-й минуте Роберт Левандовски открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Вскоре забитым мячом отметился еще один новобранец «Баварии» Корентен Толиссо, но гол не был засчитан.
Во втором тайме как Арсен Венгер, так и Карло Анчелотти выпустили на поле множество резервистов, но счет на табло не менялся до компенсированного времени.
На 94-й минуте Алекс Айвоби успешно завершил контратаку «канониров». А в последующей серии пенальти точнее были футболисты «Арсенала».
Матч
Голы
Левандовски 10 (1:0 - пен.). Айвоби 90 (1:1).
Состав
Бавария: Штарке, Бернат, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Родригес, Толиссо, Рибери, Мюллер, Левандовски
Арсенал: Чех (Мартинес, 71), Колашинац, Монреаль, Джака (Рэмзи, 62), Озил, Бьелик, Мэйтленд-Найлс, Эль-Ненни, Коклен, Уэлбек, Ляказетт (Айвоби, 46)
Предупреждения:
Мартинес, 23 - Коклен, 20; Эль-Ненни, 58
Место и дата
19 июля 14:30, Shanghai Stadium, Текстовая трансляция