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«Спартак» изменил дизайн официального сайта клуба

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» провел обновление дизайна официального сайта команды. 

«Уважаемые болельщики!

Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано.

Добро пожаловать на spartak.com, официальный сайт чемпионов России!», - говорится в заявлении на сайте столичного клуба.

Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 московский «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


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