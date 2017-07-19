«Спартак» изменил дизайн официального сайта клуба
Московский «Спартак» провел обновление дизайна официального сайта команды.
«Уважаемые болельщики!
Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.
Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано.
Добро пожаловать на spartak.com, официальный сайт чемпионов России!», - говорится в заявлении на сайте столичного клуба.
В новый сезон — с новым сайтом!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июля 2017 г.
Добро пожаловать на официальный сайт «Спартака»-2017!
▶️ https://t.co/1Ur4iUECch pic.twitter.com/01kkHKoluD
Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 московский «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция