«Спартак» изменил дизайн официального сайта клуба

Московский «Спартак» провел обновление дизайна официального сайта команды.

«Уважаемые болельщики!

Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано.

Добро пожаловать на spartak.com, официальный сайт чемпионов России!», - говорится в заявлении на сайте столичного клуба.

В новый сезон — с новым сайтом!

Добро пожаловать на официальный сайт «Спартака»-2017!

▶️ https://t.co/1Ur4iUECch pic.twitter.com/01kkHKoluD — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июля 2017 г.

Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 московский «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).



