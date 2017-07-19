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«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по Нойштедтеру

Источник:  RadyosporКомментарии

Турецкий «Фенербахче» не принял предложения московского «Спартака» по трансферу россиянина Романа Нойштедтера.

Как сообщает Radyogol, красно-белые предлагали за 29-летнего защитника 2 миллиона евро и еще 750 000 – в случае выполнения определенных условий по итогам сезона.

Однако руководство турецкого клуба попросило 1,5 миллиона евро по факту перехода и еще столько же в конце сезона. Переговоры между сторонами продолжаются.

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