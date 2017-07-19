«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Хорватии

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой заинтересован в услугах защитника «Славена Белупо» Николы Катича.

Согласно источнику, итальянский специалист доволен игрой хорвата, который в составе своей команды проводил матч против красно-белых перед стартом текущего сезона.

Отмечается, что помимо «Спартака» к футболисту начинают присматриваться другие клубы, привыкшие работать с молодыми игроками из Хорватии. Впрочем, «Спартак» не вступал в переговоры по поводу возможного трансфера Николы – речь идет только о проявлении интереса.

Прошлый чемпионат Хорватии «Славен Белупо» завершил на 7-м месте, а 20-летний Катич провел 29 матчей, отметившись одним голом и результативным пасом. Срок его контакта с хорватским клубом истекает летом 2019 года.

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