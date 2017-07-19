Андрей Червиченко: Со временем Панченко может стать лидером сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценивает потенциал нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко.
- Мне понравился Панченко. Задорный футболист, подстегивавший своих товарищей. Мне кажется, что у «Динамо» появляется лидер, который вполне может начать представлять сборную России.
Думаю, со временем Кирилл может стать и лидером национальной команды, быть основным ее форвардом. Своими успехами Панченко может заставить ЦСКА начать кусать свои локти в связи с решением отказаться от его услуг, - рассказал Панченко.
Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо», вернувшееся в РФПЛ, вырвало ничью в дерби со «Спартаком».
Кирилл Панченко отметился голом в ворота красно-белых в начале второго тайма.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция