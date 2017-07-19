Андрей Червиченко: Со временем Панченко может стать лидером сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценивает потенциал нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко.

- Мне понравился Панченко. Задорный футболист, подстегивавший своих товарищей. Мне кажется, что у «Динамо» появляется лидер, который вполне может начать представлять сборную России.

Думаю, со временем Кирилл может стать и лидером национальной команды, быть основным ее форвардом. Своими успехами Панченко может заставить ЦСКА начать кусать свои локти в связи с решением отказаться от его услуг, - рассказал Панченко.

Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо», вернувшееся в РФПЛ, вырвало ничью в дерби со «Спартаком».

Кирилл Панченко отметился голом в ворота красно-белых в начале второго тайма.