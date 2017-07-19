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Андрей Червиченко: Со временем Панченко может стать лидером сборной России

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценивает потенциал нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко.

- Мне понравился Панченко. Задорный футболист, подстегивавший своих товарищей. Мне кажется, что у «Динамо» появляется лидер, который вполне может начать представлять сборную России.

Думаю, со временем Кирилл может стать и лидером национальной команды, быть основным ее форвардом. Своими успехами Панченко может заставить ЦСКА начать кусать свои локти в связи с решением отказаться от его услуг, - рассказал Панченко.

Напомним, в первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо», вернувшееся в РФПЛ, вырвало ничью в дерби со «Спартаком». 

Кирилл Панченко отметился голом в ворота красно-белых в начале второго тайма.

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


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