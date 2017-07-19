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«МЮ» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский форвард Ришарлисон де Андраде может перебраться этим летом в чемпионат Англии.

Как сообщает Calciomercato, к игроку «Флуминенсе» проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что скауты английского клуба совсем недавно просматривали игру нападающего в одном из матчей первенства страны.

При этом источник уверяет, что на футболиста претендуют «Милан», «Рома» и «Аякс».

За всю карьеру 20-летний Ришарлисон провел 61 матч, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Игрок также провел 10 матчей за сборную U-20, забив 3 мяча.

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