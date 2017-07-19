Промоутер Кэти Дува: Баррера – один из вариантов соперника для Ковалева

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува подтвердила информацию о том, что его следующим оппонентом может стать кубинец Салливан Баррера.

- Баррера – один из вариантов соперника для Сергея. Однако у нас еще не было возможности в полной мере обсудить следующего оппонента Ковалева ни с его менеджментом, ни с HBO.

Следующий бой Ковалева состоится в четвертом квартале 2017 года, скорее всего на Восточном Побережье или в Калифорнии. Мы все еще работаем над этим, - рассказала Дува.

Напомним, в минувшее воскресенье Салливан Баррера одержал победу по очкам над американцем Джо Смитом.

Единственное в профессиональной карьере поражение Баррера потерпел от американца Андре Уорда весной 2016 года.

Сергей Ковалев проиграл свой второй поединок с Уордом в июне текущего года.

