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Промоутер Кэти Дува: Баррера – один из вариантов соперника для Ковалева

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува подтвердила информацию о том, что его следующим оппонентом может стать кубинец Салливан Баррера. 

- Баррера – один из вариантов соперника для Сергея. Однако у нас еще не было возможности в полной мере обсудить следующего оппонента Ковалева ни с его менеджментом, ни с HBO.

Следующий бой Ковалева состоится в четвертом квартале 2017 года, скорее всего на Восточном Побережье или в Калифорнии. Мы все еще работаем над этим, - рассказала Дува.

Напомним, в минувшее воскресенье Салливан Баррера одержал победу по очкам над американцем Джо Смитом. 

Единственное в профессиональной карьере поражение Баррера потерпел от американца Андре Уорда весной 2016 года.

Сергей Ковалев проиграл свой второй поединок с Уордом в июне текущего года. 

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