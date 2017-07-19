Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны подписал контракт с туринским «Ювентусом».

Контракт рассчитан на четыре года, общая сумма трансфера - 12,2 миллиона евро, которые «Ювентус» будет выплачивать английскому клубу в течение двух лет.

В прошлом сезоне Щесны на правах аренды играл за «Рому». Он принял участие в 39 матчах и пропустил 41 мяч.

Ранее сообщалось, что Войцех примет участие в предсезонном турне «Ювентуса» по городам Соединенных Штатов.

Ed ecco la maglia di @13Szczesny13! La conferenza stampa di presentazione finisce qui! pic.twitter.com/dRXbOs1EUA — JuventusFC (@juventusfc) 19 июля 2017 г.







