Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Голкипер сборной Польши Войцех Щесны подписал контракт с туринским «Ювентусом».
Контракт рассчитан на четыре года, общая сумма трансфера - 12,2 миллиона евро, которые «Ювентус» будет выплачивать английскому клубу в течение двух лет.
Che ne dite, si sta già ambientando @13Szczesny13 ? 😎 Tutti su @jtv212 🎙🎙 pic.twitter.com/Kuf83wz4Bl— JuventusFC (@juventusfc) 19 июля 2017 г.
В прошлом сезоне Щесны на правах аренды играл за «Рому». Он принял участие в 39 матчах и пропустил 41 мяч.
Ранее сообщалось, что Войцех примет участие в предсезонном турне «Ювентуса» по городам Соединенных Штатов.
Ed ecco la maglia di @13Szczesny13! La conferenza stampa di presentazione finisce qui! pic.twitter.com/dRXbOs1EUA— JuventusFC (@juventusfc) 19 июля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически