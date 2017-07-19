Александр Шмурнов: «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо».
Напомним, игра завершилась со счетом 2:2. По итогам первого тайма команда Массимо Карреры имела преимущество в два мяча.
«Думаю, «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный. А это самое то, как говорится», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Думаю, "Спартаку" вчерашний конфуз полезен. Матч с "Уфой" превращается в финальный. А это самое то, как говорится...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 19 июля 2017 г.
Матч с «Уфой» красно-белые проведут 23 июля на выезде.
Читайте также:
«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция