Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1 (2:3)Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шмурнов: «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо».

Напомним, игра завершилась со счетом 2:2. По итогам первого тайма команда Массимо Карреры имела преимущество в два мяча.

«Думаю, «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный. А это самое то, как говорится», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Матч с «Уфой» красно-белые проведут 23 июля на выезде.

Читайте также:

«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Виктор Булатов: «Спартак» был обязан довести матч с «Динамо» до победыТрехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал старт красно-белых в чемпионате страны.Андрей Червиченко: Со временем Панченко может стать лидером сборной РоссииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценивает потенциал нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко.«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной ХорватииТренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой заинтересован в услугах защитника «Славена Белупо» Никола Катича.«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по НойштедтеруТурецкий «Фенербахче» не принял предложения московского «Спартака» по трансферу россиянина Романа Нойштедтера.«Спартак» изменил дизайн официального сайта клубаМосковский «Спартак» провел обновление дизайна официального сайта команды.Евгений Ловчев: Еще раз повторю – у «Спартака» дырявая защитаЕвгений Ловчев: Еще раз повторю – у «Спартака» дырявая защитаЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Динамо» – «Спартак».Евгений Ловчев: Для спартаковских легионеров «Динамо» – команда первой лиги. Они не понимают, что это большое дербиЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Динамо» - «Спартак».В музее «Спартака» появилась экспозиция, посвященная победе в РФПЛ и СуперкубкеВ музее московского «Спартака» произошло обновление экспозиций. Об этом сообщает сайт домашнего стадиона команды «Открытие Арена».Валерий Кечинов: Уйти от драк на трибунах в России сложноБывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о драках на трибунах во время футбольных матчей в России.Василий Уткин: «Спартак» отвык побеждать. Команда удовлетворена и сыта, а должна быть голоднойСпортивный комментатор Василий Уткин рассказал о проблемах «Спартака» после матча команды против «Динамо» в первом туре РФПЛ (2:2).«Зачем они это сделали?» – Карпин разбирает столичное дерби«Зачем они это сделали?» – Карпин разбирает столичное дербиБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин подвел итоги столичного дерби.Хорошо, что Лига чемпионов не завтра. Как Калитвинцев перехитрил «Спартак»Хорошо, что Лига чемпионов не завтра. Как Калитвинцев перехитрил «Спартак»«Советский спорт» объясняет, за счет чего «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком».«Ментальная усталость» Массимо Карреры. Колонка Сергея Микулика«Ментальная усталость» Массимо Карреры. Колонка Сергея Микулика«Динамо» отвыкло от правил этикета в элите. Это стало ясно где-то за полчаса до матча со «Спартаком».Изо всех сил: как «Спартак» не выдержал второго матча за четыре дняИзо всех сил: как «Спартак» не выдержал второго матча за четыре дняАвтор «Советского Спорта» отмечает тактические нюансы столичного дерби, состоявшегося во вторник на «Арене Химки».Игроки «Спартака» примут участие в акции, призванной помочь детям с проблемами со зрениемИгроки «Спартака» Артем Ребров, Квинси Промес, Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров примут участие в акции «Своими глазами». Ее целью является помощь детям с патологиями зрения.Евгений Ловчев: Каррера не научил «Спартак» играть с командами, которые умеют прессинговатьБывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью между московскими «Динамо» и «Спартаком».Борис Чухлов: Карасев явно был на стороне «Спартака»Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал матч «Динамо» - «Спартак».«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» – «Спартак»«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» – «Спартак»«Советский спорт» – о классике отечественного футбола – встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком».Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Хорватии
Футбол
«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по Нойштедтеру
Футбол
«Спартак» изменил дизайн официального сайта клуба
Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Шмурнов
Александр Шмурноввсе новости