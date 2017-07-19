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Astralis пробилась в плей-офф PGL Major Kraków 2017

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Датский коллектив Astralis вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

В четвертом раунде группового этапа датчане переиграли G2 Esports со счетом 16:6 (Inferno).

Ранее Astralis обыграла Immortals (19:17 Overpass), уступила SK Gaming (8:16 Inferno) и победила Fnatic (16:14 Nuke). 

PGL Major Kraków 2017 2017 проходит с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.

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