Astralis пробилась в плей-офф PGL Major Kraków 2017
Датский коллектив Astralis вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.
В четвертом раунде группового этапа датчане переиграли G2 Esports со счетом 16:6 (Inferno).
Ранее Astralis обыграла Immortals (19:17 Overpass), уступила SK Gaming (8:16 Inferno) и победила Fnatic (16:14 Nuke).
PGL Major Kraków 2017 2017 проходит с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.
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