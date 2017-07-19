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Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

Источник:  IAAFКомментарии

Как сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров.

Ранее сообщалось, что 30-летний спортсмен выступит только на дистанции 100 метров.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Ранее Болт заявил, что завершит карьеру по окончании турнира.

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