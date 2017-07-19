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Состав «Енисея» пополнил воспитанник московского ЦСКА

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня 23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.

«Сердеров – воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». Последние полтора года провел в болгарской «Славии», лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», – информирует пресс-служба «Енисея».

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