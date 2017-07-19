Виктор Булатов: «Спартак» был обязан довести матч с «Динамо» до победы

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал старт красно-белых в чемпионате страны.

- Две трети первого тайма «Спартак» доминировал, логично, что забил два мяча, и ничего, конечно, не предвещало такого второго тайма. Видимо, где-то в глубине души «Спартак» думал после первого тайма, что мы же чемпионы, мы Суперкубок выиграли и по-любому по накатанной доведем матч до победы.

Думаю, это главное, что помешало «Спартаку» выиграть. Вообще, «Спартак» был обязан довести игру до победы, но на второй тайм вышел без должной концентрации.

Если говорить по персоналиям, то по игре с «Динамо» у «Спартака» мне понравился Дмитрий Комбаров, Луис Адриано, и Лоренсо Мельгарехо свой отрезок хорошо провел, особенно в первом тайме. Для «Динамо» такой старт сезона, ничья в матче с чемпионом, добытая со счета 0:2, безусловно, придаст уверенности, это им поможет в следующих матчах, - рассказал Булатов.

Напомним, в концовке матча первого тура чемпионата России «Динамо» сумело уйти от поражения во встрече со «Спартаком» (2:2).

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