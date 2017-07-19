Александр Бубнов: ЦСКА – самая организованная команда РФПЛ, но у нее хватает проблем

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА на старте чемпионата России-2017/18.

– У ЦСКА все в порядке со структурой игры в целом, но есть проблемы в обороне. Интересно, что Васин, по сути, играет страхующего, что не совсем соответствует современным тактическим тенденциям. «Анжи» вполне мог сравнивать счет.

ЦСКА - самая организованная команда РФПЛ, но у неё все равно хватает проблем. Армейцы дали «Анжи» очень много моментов для взятия ворот. С другой стороны у команды Гончаренко прослеживается ориентация на атаку. Я не припомню, когда они в последний раз забивали три гола в гостях. Обычно ЦСКА останавливался на одном мяче. Для них будет хороший тест в пятницу в игре с «Локомотивом», – рассказал Бубнов.

Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко переиграли на выезде «Анжи» со счетом 3:1.