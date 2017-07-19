«Казанка» разгромила «Знамя Труда», Сычев забил гол (видео)

В среду «Казанка» обыграла «Знамя Труда» в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад».

Встреча состоялась в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.

Отметим, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вошел в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.

Скидка со штрафного – в общем, всё как в старые добрые! pic.twitter.com/fmeROjrnKE — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 19 июля 2017 г.

Также у «Казанки» отличились Денис Анисимов (дубль), Александр Закускин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев и Иван Шаров.

Во втором туре ПФЛ «Казанка» в гостях сыграет с клубом «Луки-Энергия». Игра состоится 27 июля.