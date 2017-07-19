«Казанка» разгромила «Знамя Труда», Сычев забил гол (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В среду «Казанка» обыграла «Знамя Труда» в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад».
Встреча состоялась в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.
Отметим, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вошел в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.
Скидка со штрафного – в общем, всё как в старые добрые! pic.twitter.com/fmeROjrnKE— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 19 июля 2017 г.
Также у «Казанки» отличились Денис Анисимов (дубль), Александр Закускин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев и Иван Шаров.
Во втором туре ПФЛ «Казанка» в гостях сыграет с клубом «Луки-Энергия». Игра состоится 27 июля.
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