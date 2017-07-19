Александр Бубнов: Все замены Калитвинцева сработали. Это позволило «Динамо» спасти матч со «Спартаком»
Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча первого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).
- Все замены Калитвинцева сработали, что позволило «Динамо» спасти матч. Усилил Соу, Вандерсон и Ташаев. Перед игрой я просматривал состав и удивился: мне показалось, что в распоряжении тренера «Динамо» находятся два равных состава – в основе и на скамейке. По игрокам видно, что это хорошо сбалансированная и укомплектованная команда.
«Спартак» должен был сыграть рациональнее. Если команда устала после Суперкубка и понимает это, то зачем бежать вперед во втором тайме? Нужно было сыграть сбалансировано и удержать победный счет. В целом, результат закономерен, поскольку динамовцы показали себя крепким коллективом, создали достаточно голевых моментов и организовали нужное давление в концовке, - рассказал Бубнов.
Напомним, «Динамо» ушло от поражения в матче с красно-белыми в уже в компенсированное время.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция