Александр Бубнов: Все замены Калитвинцева сработали. Это позволило «Динамо» спасти матч со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча первого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

- Все замены Калитвинцева сработали, что позволило «Динамо» спасти матч. Усилил Соу, Вандерсон и Ташаев. Перед игрой я просматривал состав и удивился: мне показалось, что в распоряжении тренера «Динамо» находятся два равных состава – в основе и на скамейке. По игрокам видно, что это хорошо сбалансированная и укомплектованная команда.

«Спартак» должен был сыграть рациональнее. Если команда устала после Суперкубка и понимает это, то зачем бежать вперед во втором тайме? Нужно было сыграть сбалансировано и удержать победный счет. В целом, результат закономерен, поскольку динамовцы показали себя крепким коллективом, создали достаточно голевых моментов и организовали нужное давление в концовке, - рассказал Бубнов.

Напомним, «Динамо» ушло от поражения в матче с красно-белыми в уже в компенсированное время.



