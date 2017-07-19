Московское «Динамо» подписало Хиетанена, Бойда и Корягина
Источник: ВФСО «Динамо»Комментарии
Московское «Динамо» заключило контракты с защитниками Юусо Хиетаненом и Глебом Корягиным, а также с нападающим Дастином Бойдом.
Сроки контрактов всех хоккеистов – 2 года, сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Хиетанен в прошлом году стал лучшим защитником-бомбардиром, проведя в составе московского «Динамо» 66 матчей и набрав 33 очка, с учетом плей-офф.
Корягин провел сезон в Тольятти, где сыграл за местную «Ладу» 46 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности +1.
Бойд всю свою карьеру в КХЛ провел в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учетом плей-офф.
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