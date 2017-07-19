Артем «Fng» Баршак: У нас есть проблемы, которые не решились на протяжении года, пока мы играем вместе

Игрок Team Spirit Артем «Fng» Баршак в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о будущем коллектива.



«Я практически уверен, что у нас произойдут изменения в составе. У нас есть проблемы, которые не решились на протяжении года, пока мы играем вместе. И пока такое происходит, глупо говорить, что команда будет сохранять состав. Если ты не смог решить свои проблемы сразу, то возникает вопрос, решишь ли ты их вообще. Если ответ «нет», то и смысла играть вместе нет. Вы уже не прошли проверку. Выгоднее для всех будет попробовать видоизменить состав.



Но я не буду со 100-процентной уверенностью говорить, что мы поменяем состав. Как и не буду утверждать, что мы его сохраним. Возможно всё. Пока всё идёт к тому, что мы будем что-то менять».



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