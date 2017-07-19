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«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за игрока сборной Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает The Times, полузащитник «Эвертона» Росс Баркли близок к смене клубной прописки.

Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендуют «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «ириски» оценивают своего хавбека в 50 млн фунтов. Этот фактор сказывается на дальнейшей карьере футболиста, поскольку потенциальные покупатели не торопятся выполнять требования мерсисайдского клуба.

Также источник уверяет, что наибольшую заинтересованность проявляет именно «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Баркли отказался продлевать контракт с клубом. Не исключено, что он останется в Ливерпуле на следующий сезон, чтобы отработать свой контракт, который истекает летом 2018 года. 

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