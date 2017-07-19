Валерий Кечинов: Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о шоу в Грозном перед матчем «Ахмат» - «Амкар».

- Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.

А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола, - цитирует Кечинова «Газета.ру».

Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле победил «Амкар» со счетом 1:0.



