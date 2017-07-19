Валерий Кечинов: Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о шоу в Грозном перед матчем «Ахмат» - «Амкар».
- Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.
А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола, - цитирует Кечинова «Газета.ру».
Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле победил «Амкар» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция