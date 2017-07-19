Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания0 : 0Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1 (2:3)Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рейнджерс» объявил о переходе Георгиева

Источник:  ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Рейнджерс», серебряный призер молодежного ЧМ-2016 в составе сборной России Александр Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что что 21-летний хоккеист будет получать в новой команде за сезон по 792,5 тысячи долларов. 

В минувшем сезоне Георгиев провел 27 матчей за ТПС в финской хоккейной лиге, отразив 92,3 % бросков и пропустив 1,7 гола в среднем за матч. В январе россиянин продлил контракт с финским клубом на три сезона.

Отметим, что Георгиев не был задрафтован ни одним клубом НХЛ и является для лиги свободным агентом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нил Пионк: В тренировочном лагере все возможно, но моя задача - попасть в состав «Рейнджерс»Защитник «Рейнджерс» Нил Пионк перед началом тренировочного лагеря клуба рассказал о желании попасть в основной состав клуба.Шаттенкирк подписал четырехлетний контракт с «Рейнджерс»«Нью-Йорк» подписал новый контракт с защитником Кевином Шаттенкирком. Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».Раанта и Степан обменяны из «Рейнджерс» в «Аризону»Между «Рейнджерс» и «Аризоной» произошел обмен игроками. В «Аризону» перешли голкипер Антти Раанта и нападающий Дерек Степан.Линди Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»«Рейнджерс» могут пригласить бывшего наставника «Баффало» и «Далласа» Линди Раффа в тренерский штаб Алена Виньо.Нападающий «Рейнджерс» Фаст пропустит 5 месяцевФорварду «Рейнджерс» Йесперу Фасту сделали операцию на левом бедре, и он, вероятно, пропустит начало следующего сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.Сборная США по хоккею заявила на чемпиона мира двух игроков «Рейнджерс»Сборная США по хоккею заявила на чемпионат мира защитника «Рейнджерс» Брэйди Скджея и форварда Кевина Хэйса. Об этом сообщил наставник американской команды Джефф Блэшилл.Виктор Хедман: С Лундквистом шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира увеличатсяЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман после матча чемпионата мира с Латвией (2:0) высказался о приезде в команду голкипера «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.Ален Виньо: «Рейнджерс» могли выиграть серию, но «Оттава» заслужила выход в полуфиналГлавный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.Ги Буше: Для «Оттавы» неважно, считают ли нас фаворитами или аутсайдерами плей-офф НХЛГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции.Эрик Карлссон: Серия с «Рейнджерс» получилась очень тяжелой, они хорошо игралиКапитан «Оттавы» Эрик Карлссон прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.«Рейнджерс» и «Баффало» станут участниками юбилейной Зимней классики НХЛНациональная хоккейная лига назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем на открытом льду.«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал конференцииВ шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:2.Букмекеры считают «Рейнджерс» фаворитом шестого матча серии с «Оттавой»Букмекерские конторы выставили котировки на шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Оттаву».Хенрик Лундквист: Мы должны выдерживать силовую борьбу на пятачкеГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».«Оттава» вышла вперед в серии, победив в овертайме «Рейнджерс»В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льду в овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом (5:4).Ален Виньо: Ожидаю очень серьезное сопротивление от «Оттавы», дважды обыгравшей нас в своих стенахГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от предстоящего пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (2-2).Дион Фанеф: Понимаем, как нужно сыграть с «Рейнджерс», чтобы вернуть инициативуЗащитник «Оттавы» Дион Фанеф поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2-2).Ги Буше: После второй игры серии «Оттава» потеряла контроль над ситуациейГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2-2).Крэйг Андерсон: «Рейнджерс» – хорошая команда, они нас придушилиГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон высказался о четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (1:4).
Легкая атлетика
Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне
Футбол
Александр Шмурнов: «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный
Футбол
Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)
Бокс
Промоутер Кэти Дува: Баррера – один из вариантов соперника для Ковалева
все новости
Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Александр Георгиев
Александр Георгиеввсе новости