«Рейнджерс» объявил о переходе Георгиева

Как сообщает пресс-служба «Рейнджерс», серебряный призер молодежного ЧМ-2016 в составе сборной России Александр Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with goaltender Alexandar Georgiev. — New York Rangers (@NYRangers) 19 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что что 21-летний хоккеист будет получать в новой команде за сезон по 792,5 тысячи долларов.

В минувшем сезоне Георгиев провел 27 матчей за ТПС в финской хоккейной лиге, отразив 92,3 % бросков и пропустив 1,7 гола в среднем за матч. В январе россиянин продлил контракт с финским клубом на три сезона.

Отметим, что Георгиев не был задрафтован ни одним клубом НХЛ и является для лиги свободным агентом.