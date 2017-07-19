Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал чемпионата мира в Будапеште в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Захаров вышел в завтрашний финал с шестым результатом (471,30 балла), Кузнецов – с седьмым (464,75). Победил в квалификации представитель Китая Цао Юань (517,45).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.