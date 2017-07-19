Войцех Щесны: Надеюсь, смогу многому научиться у Буффона

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны прокомментировал свой переход в туринский «Ювентус».

- Очень рад оказаться здесь, ждал этот день последние 2-3 месяца.

Я общался с Буффоном, он приятный парень. Очень рад, что смогу тренироваться вместе с ним. Готов играть тогда, когда буду нужен команде.



Давление в связи с тем, что я буду сменщиком Буффона? Мне очень повезло, я не чувствую давления. Считаю, что я способен играть на высоком уровне, поэтому не переживаю.

Я провел два замечательных года в «Роме», очень благодарен этому клубу.

Чему я смогу научиться у Буффона? Он настоящий лидер в раздевалке. В футболе ограничений не бывает, нам всегда есть, куда расти.

В «Роме» я узнал, как сильно отличаются тренировки в Италии от тех, что проводятся в Англии. Надеюсь многому научиться у такого игрока, как Буффон, - рассказал Щесны.

Напомним, контракт Щесны с «Ювентусом» рассчитан на четыре года, общая сумма трансфера - 12,2 миллиона евро, которые туринцы будут выплачивать английскому клубу в течение двух лет.

В прошлом сезоне Войцех на правах аренды играл за «Рому». Он принял участие в 39 матчах и пропустил 41 мяч.

