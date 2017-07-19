Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Хорватии на проходящем в эти дни в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.
Вице-чемпионы Олимпийских игр в Рио обыграли россиян со счетом 10:8.
После двух туров российская команда занимает второе место в подгруппе. 21 июля россияне завершат первый этап матчем с США.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.
Будапешт (Венгрия)
Водные виды спорта
Чемпионат мира
Водное поло
Мужчины
Группа D
Россия – Хорватия – 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2)
Положение команд. 1. Хорватия – 4 очка (2 игры). 2. Россия – 2 (2). 3. США – 0 (1). 3. Япония – 0 (1)
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