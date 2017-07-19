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Словенский гонщик Роглич выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, словенский гонщик Примож Роглич из Team LottoNl-Jumbo в сольном отрыве выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в Сер-Шевалье.

Второе место занял колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale-Drapac. На третьей строчке расположился британец Крис Фрум из Team Sky.

Напомним, для Роглича этот успех стал дебютным на этапах «Тур де Франс» в профессиональной карьере.

Фрум сохранил лидерство в генеральной классификации «Тур де Франс», увеличив отрыв от ближайших преследователей в лице Урана и французского гонщика AG2R-La Mondiale Ромена Барде до 27 секунд.

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