Словенский гонщик Роглич выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT, словенский гонщик Примож Роглич из Team LottoNl-Jumbo в сольном отрыве выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в Сер-Шевалье.
Второе место занял колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale-Drapac. На третьей строчке расположился британец Крис Фрум из Team Sky.
Le TOP 10 de cette 17ème étape ! / TOP 10 of this 17th stage! #TDF2017 pic.twitter.com/Hv3S5cnPeA— Le Tour de France (@LeTour) 19 июля 2017 г.
Напомним, для Роглича этот успех стал дебютным на этапах «Тур де Франс» в профессиональной карьере.
Фрум сохранил лидерство в генеральной классификации «Тур де Франс», увеличив отрыв от ближайших преследователей в лице Урана и французского гонщика AG2R-La Mondiale Ромена Барде до 27 секунд.
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