Хосеп Гвардиола: Браво и Агуэро остаются в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ориентирах в трансферной политике клуба.
- У нас есть варианты по потенциальным новичкам команды. Но пока сделки не оформлены, из уважения к другим клубам я не буду говорить об этом.
В прошлом сезоне надолго выбыл из строя Гэбриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение об Агуэро. Это наш игрок, и он остается в команде.
Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к чемпионату с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми игроками, - рассказал Гвардиола.
PEP: Claudio Bravo will be a City keeper next season. We go with Ederson, Claudio and the young players we have.— Manchester City (@ManCity) 19 июля 2017 г.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы занял третье место в чемпионате Англии.