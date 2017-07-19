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Хосеп Гвардиола: Браво и Агуэро остаются в «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ориентирах в трансферной политике клуба.

- У нас есть варианты по потенциальным новичкам команды. Но пока сделки не оформлены, из уважения к другим клубам я не буду говорить об этом.

В прошлом сезоне надолго выбыл из строя Гэбриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение об Агуэро. Это наш игрок, и он остается в команде.

Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к чемпионату с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми игроками, - рассказал Гвардиола.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы занял третье место в чемпионате Англии.

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