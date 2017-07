Хосеп Гвардиола: Браво и Агуэро остаются в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ориентирах в трансферной политике клуба.

- У нас есть варианты по потенциальным новичкам команды. Но пока сделки не оформлены, из уважения к другим клубам я не буду говорить об этом.

В прошлом сезоне надолго выбыл из строя Гэбриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение об Агуэро. Это наш игрок, и он остается в команде.

Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к чемпионату с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми игроками, - рассказал Гвардиола.

