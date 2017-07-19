Президент «Локомотива» анонсировал переход нового футболиста

Президент «Локомотива» Илья Геркус в среду сдал кровь на донорство в Центре спортивной медицины «Локомотив» и анонсировал переход нового футболиста.

– Пополняли запасы крови для людей, которые попали в тяжелую ситуацию. Это здорово. Ни секунды не колебался. Кровь сдаю уже не в первый раз, – приводит слова Геркуса официальный сайт клуба.

– Вам выдали справку, по которой можно пропустить сегодняшний рабочий день. Какие у вас планы?

– Мы будем заниматься подписанием игрока основного состава. Думаю, все догадались, о ком речь. Он оформляет миграционные документы и присоединится к команде в начале следующей недели. Уже скоро будет информация о его подписании. Следите за нашими соцсетями и сайтом.

Речь идет о футболисте «Лиона» и сборной Польши Мацее Рыбусе. Ранее сообщалось, что поляк прибыл в Москву, где прошел медицинское обследование перед тем, как подписать личный контракт с «Локомотивом».

Напомним, в 2012-2016 годах Рыбус играл в России за «Терек» и в 101 матче премьер-лиги забил 19 голов. В июне 2016 года защитник перешел в «Лион» и в минувшем сезоне выходил на поле в 19 матчах лиги 1. До перехода в «Терек» Рыбус провел пять лет в составе «Легии». Кроме того, на счету защитника 44 матча и два гола в составе сборной Польши.

Ожидается, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.