«Халл Сити» Слуцкого продал защитника Эль-Мохамади в «Астон Виллу» (видео)
Источник: ФК «Астон Вилла»Комментарии
Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мохамади перешел в бирмингемскую «Астон Виллу».
🗣️ @Elmo_27 talks to club TV following his move to Villa Park...— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 19 июля 2017 г.
Full interview 👉 https://t.co/LvkB6p3U3W#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/fNDGSUh8us
Египтянин заключил с новым клубом контракт на три года, став третьим приобретением «львов» нынешним летом.
Сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро.
В прошедшем сезоне АПЛ Эль-Мохамади отыграл в премьер-лиге за «Халл Сити» 33 матча.
📸 @Elmo_27 is a Villan!#WelcomeElmo #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/CKyHT1DgRx— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 19 июля 2017 г.
Отметим, что в первом туре чемпионшипа-2017/18 команда Леонида Слуцкого 5 августа сыграет именно с «Астон Виллой».
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