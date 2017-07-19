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«Халл Сити» Слуцкого продал защитника Эль-Мохамади в «Астон Виллу» (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мохамади перешел в бирмингемскую «Астон Виллу».

Египтянин заключил с новым клубом контракт на три года, став третьим приобретением «львов» нынешним летом.

Сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Эль-Мохамади отыграл в премьер-лиге за «Халл Сити» 33 матча.

Отметим, что в первом туре чемпионшипа-2017/18 команда Леонида Слуцкого 5 августа сыграет именно с «Астон Виллой».

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