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Форстер продлил контракт с «Саутгемптоном» (фото)

Источник:  ФК «Саутгемптон»Комментарии

Голкипер сборной Англии Фрейзер Форстер продолжит выступления за «Саутгемптон». Об этом сообщает пресс-служба «святых».

Отмечается, что сегодня игрок подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2022 года.

Напомним, футболист выступает за английский клуб с 2014 года. За это время вратарь успел провести 103 официальных матча.

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