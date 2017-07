Форстер продлил контракт с «Саутгемптоном» (фото)

Голкипер сборной Англии Фрейзер Форстер продолжит выступления за «Саутгемптон». Об этом сообщает пресс-служба «святых».

Отмечается, что сегодня игрок подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2022 года.

#SaintsFC is delighted to announce @FraserForster has signed a new five-year deal with the club! 😇 https://t.co/fAaLLPWZVJ