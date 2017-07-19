Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, отыграв подачу на матч у лидера посева

Российский теннисист Андрей Кузнецов обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста во втором круге турнира в Бостаде.

Отметим, что соперник спортсмена из РФ отказался от продолжения борьбы, уступая со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 0:3.

Во второй партии Кузнецов проигрывал (3:5), но сумел отыграть подачу на матч, а затем на тай-брейке перевел противостояние в третий сет.

За выход в полуфинал 26-летний уроженец Тулы поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшим ранее своего соотечественника Ренсо Оливо – 6:4, 6:1.