Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания2 : 0Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1 (2:3)Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, отыграв подачу на матч у лидера посева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста во втором круге турнира в Бостаде.

Отметим, что соперник спортсмена из РФ отказался от продолжения борьбы, уступая со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 0:3.

Во второй партии Кузнецов проигрывал (3:5), но сумел отыграть подачу на матч, а затем на тай-брейке перевел противостояние в третий сет.

За выход в полуфинал 26-летний уроженец Тулы поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшим ранее своего соотечественника Ренсо Оливо – 6:4, 6:1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хачанов обыграл Кузнецова на старте УимблдонаРоссиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-йОпубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-йАссоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в ИстборнеРоссиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.Кузнецов проиграл Яновичу в первом круге турнира в ШтутгартеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов уступил представителю Польши Ежи Яновичу в первом круге турнира в Штутгарте.«Мои провалы необъяснимы». Андрей Кузнецов о поражении от Маррея«Мои провалы необъяснимы». Андрей Кузнецов о поражении от МарреяРоссиянин Андрей Кузнецов не справился с первой ракеткой мира, уступив Энди Маррею в стартовом раунде «Ролан Гарроса».«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и россиянином Андреем Кузнецовым завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррэя.Кузнецов поднялся в первую сотню Чемпионской гонки ATPРоссийский теннисист Андрей Кузнецов вошел в первую сотню Чемпионской гонки ATP.Кузнецов поднялся на 12 мест в рейтинге ATPРоссийский теннисист Андрей Кузнецов добился наибольшего прогресса среди игроков первой сотни рейтинга ATP.Анна Чакветадзе: Почему бы Кузнецову не обыграть Маррэя?Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итоги жеребьевки «Ролан Гаррос». Напомним, что россиянин Андрей Кузнецов в стартовом раунде сыграет с лидером рейтинга ATP Энди Марреем.Кузнецов пробился в полуфинал турнира в ЖеневеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в швейцарской Женеве, призовой фонд которого превышает 530 тысяч долларов.Кузнецов, обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел в в четвертьфинал турнира в ЖеневеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов одолел представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.Кузнецов проиграл Тсонга на старте турнира в МадридеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов в первом круге турнира в Мадриде уступил французу Жо-Вильфриду Цонга со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.Хачанов поднялся на 41 позицию в Чемпионской гонке ATPАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сегодня обновленную версию своей Чемпионской гонки.Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Кузнецов – на 11Как сообщает официальный сайт ATP, россиянин Карен Хачанов поднялся на 14 позиций и занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в БудапештеРоссиянин Андрей Кузнецов взял верх над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге теннисного турнира в Будапеште.Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е местоИспанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире тенниса«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире теннисаЧем запомнится последняя неделя – в обзоре «Советского спорта».
Футбол
«Халл Сити» Слуцкого продал защитника Эль-Мохамади в «Астон Виллу» (видео)
Футбол
Президент «Локомотива» анонсировал переход нового футболиста
Футбол
Хосеп Гвардиола: Браво и Агуэро остаются в «Манчестер Сити»
Футбол
Валерий Кечинов: Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно
все новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости