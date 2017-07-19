Льюис Хэмилтон: Я не планирую переходить в «Феррари»

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не планирует выступать за команду «Феррари».

- У меня нет таких планов. Когда я только пришел в Формулу-1, я хотел попробовать свои силы в двух разных командах и с обеими выиграть чемпионский титул.

Люди сомневались: «Ты выиграл с «Маклареном», но сможешь ли победить в другой команде?» Рад, что я смог этого добиться.

Я большой поклонник «Феррари», это фантастическая команда, но мне нравится моя нынешняя. Здесь невероятная атмосфера, а над двумя болидами работает 1,8 тыс. человек. Это просто невероятно, - заявил Хэмилтон.

Напомним, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон идет вторым в текущем сезоне. Он отстает от пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на одно очко.

В минувшее воскресенье Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.

