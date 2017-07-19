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Хосеп Гвардиола: Если Венгер сказал, что Санчес остается, значит так оно и будет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на несколько вопросов перед игрой с «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки.

«Санчес – игрок «Арсенала». Если Венгер сказал, что он останется в клубе, значит так оно и будет. Арсену виднее. Он знает больше меня, поскольку находится в команде. 

К сожалению, трансферное окно закрывается 31 августа. Считаю, что все должно заканчиваться намного раньше. По крайней мере, до старта сезона. Надеюсь, в УЕФА подумают над этим и сделают так, что трансферное окно закроется за день до нового сезона. 

Что касается новичков, то я не буду раскрывать подробностей. Я сам не люблю, когда другой тренер обсуждает моих игроков. Да, мы ведем переговоры. Три-четыре футболиста пополнят ряды «Манчестер Сити». Это усиление на следующие 5 лет, поскольку все кандидаты очень молодые. 

Да, мы заинтересованы в Менди. То же самое касается и Данило, но они представляют другие клубы, поэтому я не буду ничего комментировать», – заявил испанский специалист, слова которого приводит Goal.

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